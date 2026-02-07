Difendersi dall’ictus i protocolli cambiano e si rinnovano

La Asl Toscana Centro aggiorna il protocollo per la gestione dell’ictus. Dopo sei anni, i medici hanno introdotto nuove procedure e strumenti, come la tomografia perfusionale, negli otto ospedali del sistema stroke. La novità mira a riconoscere e trattare più rapidamente i casi di ictus, migliorando le possibilità di recupero per i pazienti. Le modifiche riguardano tutti gli ospedali coinvolti, tra cui Santa Maria Nuova e San Giovanni di Dio, e rendono più efficiente il percorso di cura.

Cambia e si rinnova il protocollo ictus della Ausl Toscana Centro. Una modifica importante (l'ultimo documento in materia risaliva al 2017), che si abbina all'introduzione della Tc perfusionale negli otto ospedali aziendali dello Stroke System (Santa Maria Nuova, Santa Maria Annunziata, San Giovanni di Dio, Mugello, San Giuseppe di Empoli, Santo Stefano di Prato, San Jacopo di Pistoia, Santi Cosma e Damiano di Pescia). Il nuovo protocollo aggiorna il Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (Pdta) per l'ictus ischemico. Ora, tutte le fasi della cura sono condivise, oltre che con gli ospedali della Asl Toscana Centro, anche con il 118 e con Careggi.

