Calcio decisioni che cambiano e protocolli che saltano | il Var è fuori controllo?

Il calcio naviga in un momento di grande attenzione sul ruolo del VAR, strumenti e decisioni che influenzano il risultato delle partite. Mentre gli arbitri continuano a essere i decisori finali, il VAR dovrebbe rappresentare un aiuto affidabile, senza alterare l’equilibrio del gioco. La questione rimane aperta: il sistema è ancora sotto controllo o sta creando più confusione di quanta ne risolva?

Il Presidente Filippo Berti per L'Arena «L’esonero di Soave Oggi non lo rifarei». Parole che arrivano dopo, quando il rumore si è spento e resta solo la lucidità. Nel calcio le decisioni si prendono in fretta, spesso sotto pressione, inseguendo risultati e cl - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.