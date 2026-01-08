Calcio decisioni che cambiano e protocolli che saltano | il Var è fuori controllo?

Il calcio naviga in un momento di grande attenzione sul ruolo del VAR, strumenti e decisioni che influenzano il risultato delle partite. Mentre gli arbitri continuano a essere i decisori finali, il VAR dovrebbe rappresentare un aiuto affidabile, senza alterare l’equilibrio del gioco. La questione rimane aperta: il sistema è ancora sotto controllo o sta creando più confusione di quanta ne risolva?

(Adnkronos) – Gli arbitri in campo dovevano avere, sempre, l'ultima parola. Il Var doveva essere un supporto utile a correggere errori gravi. Una serie di protocolli, discutibili, dovevano regolare il ricorso alla tecnologia. Tutto questo, per migliorare la gestione delle partite di Serie A e fare in modo che le polemiche intorno alle decisioni arbitrali . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

