Niente protocolli per una sera si balla!

Niente regole formali per una sera: l’atmosfera cambia e si trasforma. Al Disneyland Paris, le rigide formalità degli ambienti istituzionali lasciano spazio a luci, musica e divertimento. È un momento in cui si abbandonano protocolli e abiti eleganti per vivere un’esperienza diversa, più leggera, senza perdere di vista il contesto magico e accogliente del parco.

I protocolli dell’Eliseo e i tailleur d’ordinanza hanno ceduto il passo alle luci stroboscopiche di una discoteca a Disneyland Paris. Giovedì sera, la première dame Brigitte Macron ha sorpreso i presenti mostrandosi in una veste decisamente insolita: è stata infatti filmata mentre ballava con entusiasmo e si cimentava alla consolle come una dj esperta. L’occasione non era un party esclusivo, ma il momento clou di una giornata dedicata all’ Opération Pièces Jaunes, la storica campagna di raccolta fondi per migliorare la vita dei bambini e degli adolescenti ospedalizzati. Lo stile di Brigitte Macron. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Niente protocolli, per una sera si balla! Leggi anche: "Meloni tace sull'Iran, non fa niente". La clamorosa balla di Virginia Raggi Leggi anche: Preghiera della sera 4 Gennaio 2026: “Resta con me, si fa sera” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Amazon: un clima di controllo basato su protocolli che denotano uno stato di polizia interno all’azienda, con investigazioni, interrogatori illegali e dossieraggio. Questa sera su @RaiTre @fritz_vicari Questa sera alle 20.30 Rai3 x.com Questa sera al Circolo Canottieri Roma sarà presentato il protocollo d’intesa con la Croce Rossa Italiana. Nel video, Raffaella Vannuccini, ispettrice regionale, racconta il valore dell’accordo e l’impegno condiviso che accompagnerà anche la presentazione de - facebook.com facebook

