Niente protocolli per una sera si balla!

Niente regole formali per una sera: l’atmosfera cambia e si trasforma. Al Disneyland Paris, le rigide formalità degli ambienti istituzionali lasciano spazio a luci, musica e divertimento. È un momento in cui si abbandonano protocolli e abiti eleganti per vivere un’esperienza diversa, più leggera, senza perdere di vista il contesto magico e accogliente del parco.

I protocolli dell’Eliseo e i tailleur d’ordinanza hanno ceduto il passo alle luci stroboscopiche di una discoteca a Disneyland Paris. Giovedì sera, la première dame Brigitte Macron ha sorpreso i presenti mostrandosi in una veste decisamente insolita: è stata infatti filmata mentre ballava con entusiasmo e si cimentava alla consolle come una dj esperta. L’occasione non era un party esclusivo, ma il momento clou di una giornata dedicata all’ Opération Pièces Jaunes, la storica campagna di raccolta fondi per migliorare la vita dei bambini e degli adolescenti ospedalizzati. Lo stile di Brigitte Macron. 🔗 Leggi su Iodonna.it

