Detenuto evade dall’Spdc dell’ospedale Santa Chiara di Pisa | subito rintracciato

Un detenuto somalo del carcere di Volterra è scappato giovedì pomeriggio dall’ospedale Santa Chiara di Pisa. È stato subito rintracciato e riportato in cella. La fuga ha allertato le forze dell’ordine, che hanno intensificato i controlli nelle zone vicine. La polizia penitenziaria ha confermato che il detenuto era sotto stretta sorveglianza, ma qualcosa è sfuggito durante il trasferimento. Ora si indaga per capire come sia potuto succedere.

VOLTERRA – E di giovedì pomeriggio la notizia dell’evasione dal Servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell’ospedale Santa Chiara di Pisa, di un detenuto, di origini somale, del carcere di Volterra, ricoverato alla struttura pisana e piantonato della polizia Ppenitenziaria del carcere di Pisa. Evasione, per fortuna, durata solo poche ore. Infatti, il fuggitivo è stato ritrovato, dagli agenti di polizia penitenziaria del Don Bosco, alla stazione centrale di Pisa nella stessa serata di giovedì. Sull’evento la segreteria provinciale del sindacato Al.Si.P.Pe.: “ Il Servizio psichiatrico di diagnosi e cura è la struttura deputata alla gestione dei ricoveri ordinari ed in urgenza per disturbi psichici e mentali, sia volontari che obbligatori (Tso), dei ricoveri in day hospital e delle attività complementari alle attività svolte dai Centri di salute mentale (Csm).🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Approfondimenti su Santa Chiara Pisa Detenuto evaso dall'ospedale Santa Chiara: "Gravi criticità nel sistema carcerario" Questa mattina si sono riaperte le ricerche di un detenuto somalo evaso dall’ospedale Santa Chiara giovedì sera. Evasione dal reparto di psichiatria, detenuto scappa dal Santa Chiara. Rintracciato e riportato in struttura Un detenuto è riuscito a scappare giovedì sera dal reparto di Psichiatria dell’ospedale Santa Chiara a Pisa. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Santa Chiara Pisa Argomenti discussi: Detenuto evade dall’Spdc dell’ospedale Santa Chiara di Pisa: subito rintracciato. Pisa, detenuto riesce a evadere dall’ospedale: ritrovato la notte alla stazionePISA. Era piantonato da mesi all’ospedale Santa Chiara, per la precisione nel reparto di salute mentale (Spdc, servizio psichiatrico di diagnosi e cura). Ma nella serata di giovedì 5 febbraio il deten ... msn.com Detenuto evaso dall'ospedale civile. Ricerche in corsoSi tratterebbe di un uomo di origine nigeriana. Ancora da ricostruire la dinamica della fuga. La denuncia del sindacato Uilpa ... rainews.it Il trapianto capelli con tecnica Micro FUE è una procedura avanzata che richiede precisione, esperienza e competenza medica. Da Estetica Santa Chiara la Micro FUE viene eseguita da un’équipe specializzata, con un approc facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.