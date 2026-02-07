Dentro la partita Il francese arretra Adorni di nuovo titolare I blucerchiati ora hanno l’artiglieria pesante

Dentro la partita, i blucerchiati si preparano a cambiare marcia. Il francese arretra, mentre Adorni torna in campo da titolare. La squadra ora punta tutto sull’artiglieria pesante, sperando di sfruttare al massimo questa fase cruciale del campionato. Punti che iniziano a pesare come macigni, e ogni mossa diventa decisiva.

Forze fresche in arrivo e quale momento migliore se non questo, nel quale i punti iniziano a pesare come macigni. Terminato il mercato, si dice prenda il via un campionato nel campionato. Tutti, chi più o chi meno, hanno messo meno al portafogli per alimentari sogni e ambizioni o correre ai ripari. La Sampdoria, ad esempio, con l’innesto di Pierini, Soleri e ancor prima di Salvatore Esposito (assente per infortunio, quest’oggi) e Brunori, ha costruito l’ennesimo tentativo di risalire da una situazione disastrosa di classifica e, sulla carta, questi giocatori hanno poco a che fare con la lotta salvezza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

