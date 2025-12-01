X Martiri battuta In partita un’ora Poi il pesante ko
VALSETTA LAGARO: Crocco, Baietti (43' st Magagni), Martini, Vitali, Simonazzi, Gabrielli, Innocenti, Cipriano, Adeyemi (38' st Filoni), Romeo (45' st Badiani), Natale (28' st Aboutaoufik). A disposizione: Lenzi, Serra, Billi, Tati, Mandanici. All.: Cati. X MARTIRI: Aleotti, Aguiari, Berveglieri, De Angelis, De Cristofaro, Pallara (17' st Munari), Zouaghi (1' st Bonaguro), Panzetta, Zardi, Felice, Bini. A disposizione: Morini, Artioli, Bonetti, Ahieiev, Marazzina, Benini. All.: Bolognesi. Arbitro: Trevisani di Ferrara. Reti: 27' pt Vitali (V), 17' st Gabrielli (V), 26' st Munari (X), 40' st Vitali (V).
