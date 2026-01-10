In vista del match tra Inter e Napoli, Chivu potrebbe schierare un nuovo titolare a causa di un infortunio. La partita, in programma domani sera al ‘Meazza’, rappresenta un momento chiave per la classifica, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo per ottenere un risultato importante. Analizziamo le probabili scelte dei tecnici, tenendo presente le assenze e le strategie adottate in questa fase cruciale del campionato.

Le probabili scelte del tecnico rumeno e di Conte in vista del big match di domani sera al ‘Meazza’ Una partita che può indirizzare il campionato. Così la definisce Cristian Chivu alla vigilia del big match scudetto di San Siro contro il Napoli campione d’Italia. Cristian Chivu e Antonio Conte (Ansa) – Calciomercato.it L ’Inter dopo l’ultimo turno ha approfittato dei passi falsi delle rivali e domani sera ha l’opportunità di allungare a +7 sulla squadra allenata dall’ex Antonio Conte. Un primo crocevia stagionale del campionato, con Chivu che ha le idee chiare sulla formazione da schierare contro il Napoli. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Inter-Napoli, Chivu ha un ‘nuovo’ titolare. C’è un KO pesante

Leggi anche: Tegola Inter, nuovo ko e problema di formazione per Chivu

Leggi anche: Ordine sul derby: «L’Inter ha ceduto lo scettro di Milano. Chivu? Il bilancio è troppo pesante…»

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Inter-Napoli, sabato la conferenza stampa di Chivu; Conte: Chivu ha detto che non gli interessa cosa dico? Ho solo ricordato la storia; Chivu il cinico, Conte maestro di Rubik: domenica Inter-Napoli vale mezzo scudetto; Inter-Napoli è Chivu contro Conte, l’odore dei nemici tra accuse, cartellini e allusioni.

Chivu scalda Inter-Napoli: “Devo imparare da Conte, io non piango. Arbitri? Più forti delle ingiustizie” - San Siro si prepara ad accogliere una sfida che può segnare un passaggio cruciale della stagione. tuttosport.com