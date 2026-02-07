Degrado permanente sulle strade in zona Zisa

Da settimane, le strade della zona Zisa sono un disastro. Via Pasculli, via Narbone, via Veneziano e tutte le vie vicine sono piene di foglie, sporcizia e tombini otturati. Le strade non vengono mai spazzate, e i residenti devono fare i conti con un vero e proprio degrado permanente. Le condizioni di strada sono peggiorate e nessuno sembra intervenire.

Via Pasculli, via Narbone, via Veneziano, fino a via Re Federico e tutte le vie limitrofe: strade mai spazzate, tombini mai puliti, fogliame mai raccolto. Degrado totale (e stendiamo un velo pietoso sul manto stradale). Spero che questa segnalazione favorisca un intervento.

