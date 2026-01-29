Proseguono i lavori sulle strade Tocca a zona-ospedale e San Sisto

Da lunedì 2 febbraio partiranno i lavori di riqualificazione di viale Vittorio Trancanelli, tra la rotatoria di San Giuseppe Moscati e quella di Raffaello Silvestrini, all’incrocio con via Dottori. Le strade della zona-ospedale e di San Sisto saranno interessate da interventi che dureranno alcune settimane. La viabilità cambierà, e si consiglia di pianificare gli spostamenti in anticipo.

Prenderanno il via da lunedì 2 febbraio i lavori di riqualificazione stradale di viale Vittorio Trancanelli (zona ospedale di Santa Maria della Misericordia) nel tratto ricompreso tra la rotatoria intitolata a San Giuseppe Moscati e la rotatoria Raffaello Silvestrini posta all’intersezione con via Dottori. A farlo sapere è l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Perugia, Francesco Zuccherini. Durante i lavori (dal 2 al 6 febbraio) si procederà al restringimento della carreggiata (dalle 7.30 alle 19) con istituzione della circolazione stradale su una sola corsia, da istituire progressivamente in relazione allo sviluppo dei lavori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

