Sci alpino Casse svetta nella prova di Crans Montana | Schieder sesto Paris dodicesimo

Mattia Casse apre la strada nella discesa di Coppa del Mondo a Crans Montana. Nella prova unica di oggi, il piemontese segna il miglior tempo, lasciando gli altri atleti a distanza. Schieder si piazza sesto, mentre Paris termina dodicesimo. La sfida per la vittoria si fa più interessante, con i favoriti che si preparano a scendere domani.

Mattia Casse firma il miglior tempo nell'unica prova cronometrata in vista della discesa maschile di Coppa del Mondo a Crans Montana. Buoni riscontri anche per Schieder, mentre Paris chiude più attardato. Domani la gara con partenza alle 11. Con il pettorale 19, l'azzurro ha fermato il cronometro sull'1'56"67, costruendo il miglior tempo soprattutto nella seconda parte del tracciato.

Questa mattina si è corsa la prova di discesa a Crans Montana, in Svizzera.

Questa mattina a Crans Montana si è svolta la prova di discesa libera maschile, e Mattia Casse ha ottenuto il miglior tempo.

