Deborah Compagnoni | Mi dispiace per Paris ma sarà felice Gara falsata per Schieder e Casse

Deborah Compagnoni commenta la gara di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, sottolineando che la competizione è stata condizionata da alcune irregolarità. La discesa libera maschile ha visto protagonisti atleti come Schieder e Casse, ma i risultati sono stati influenzati da decisioni contestate. Compagnoni dice di essere dispiaciuta per Paris, anche se pensa che in fondo sarà felice comunque. La prima giornata si è conclusa con qualche polemica, mentre gli atleti e gli spettatori sperano in gare più chiare nelle

In una singola gara la nazionale ha chiuso con argento per Giovanni Franzoni e bronzo per Dominik Paris, posizionandosi subito tra i protagonisti della manifestazione. La vittoria è stata conquistata da Vol Allmen, atleta capace di una prova estremamente efficace e dominante. La prestazione registrata ha evidenziato una dinamica di gara in cui l'alta velocità e la gestione delle condizioni hanno inciso sull’ordine di arrivo. Franzoni ha mostrato una progressione notevole per una prima Olimpiade, restando molto vicino all’oro, mentre Paris ha centrato un risultato di prestigio che rappresenta un risultato importante nella sua carriera olimpica. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

La corsa alle medaglie alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 è iniziata con il botto.

Manca poco all’inizio della Cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

