Deaflympics | Rodigo onora Chiara Somenzi l’oro e il bronzo che ispirano l’inclusione e superano ogni barriera

A Rodigo e Rivalta sul Mincio si sono radunati oggi per celebrare Chiara Somenzi, giovane nuotatrice che ha portato a casa un oro e un bronzo alle Deaflympics di Tokyo. La città ha voluto rendere omaggio a chi, con la sua vittoria, ispira l’inclusione e dimostra che le barriere si possono superare con impegno e passione. La festa ha coinvolto molti cittadini, felici di vedere il loro talento riconosciuto.

RODIGO – Una giovane campionessa di nuoto, Chiara Somenzi, è stata celebrata oggi a Rodigo e Rivalta sul Mincio per i suoi straordinari successi alle Deaflympics di Tokyo dello scorso novembre, dove ha conquistato una medaglia di bronzo nella staffetta 4×100 e un oro nella 4×200 stile. L'evento, tenutosi nella sala Loghino presso il Fondo Mincio, ha visto una notevole partecipazione di autorità locali, rappresentanti del mondo sportivo e della comunità rivaltese, desiderosi di riconoscere il valore di un'atleta che ha saputo portare lustro al territorio. La cerimonia non è stata solo un omaggio ai traguardi sportivi raggiunti da Chiara, ma anche un'occasione per riflettere sull'importanza dell'inclusione e sulla capacità dello sport di superare barriere e pregiudizi.

