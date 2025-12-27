Un podcast in quattro puntate che si pone l’obiettivo di dare alle persone con disabilità e ai carregiver un’informazione di servizio sui temi della disabilità, di offrire loro "una cornice di possibilità". E, al tempo stesso, vuol restituire l’urgenza di un cambio di approccio alla disabilità, vuole suonare come una sveglia non solo per chi lavora nelle istituzioni ma per tutti, vuol porsi come "una chiamata alle armi". Il tutto muovendosi "tra racconto personale e analisi politica". Il tutto partendo da un concetto semplice ma per nulla scontato, quello racchiuso nel titolo stesso della serie: " Corpi politici ". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Una voce contro ogni barriera. Disabilità, ecco “Corpi Politici“: "Più che un podcast una sveglia"

Leggi anche: Giornata persone con disabilità, Nucera rinnova il suo impegno per l'abbattimento di ogni barriera

Leggi anche: Suicidio assistito, la denuncia di Ada, malata di Sla: “Politici, ogni attesa imposta è una tortura in più”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Una voce contro ogni barriera. Disabilità, ecco “Corpi Politici“: Più che un podcast una sveglia; Emanuele Dabbuono in concerto ad Arenzano: Buona strada; Napoli celebrata in un weekend dedicato alla musica: a Succivo è festa di artisti; Eboli. Inclusione e abbattimento barriere scuole: ok protocollo di intesa.

Una voce contro ogni barriera. Disabilità, ecco “Corpi Politici”: "Più che un podcast una sveglia" - Un podcast in quattro puntate che si pone l’obiettivo di dare alle persone con disabilità e ai carregiver un’informazione di servizio sui temi della disabilità, di offrire loro "una cornice di possibi ... msn.com