De Rossi e il rigore che decide Genoa-Napoli | Calcio non esiste più

Daniele De Rossi si sfoga dopo la sconfitta del Genoa contro il Napoli. Il giocatore non nasconde la delusione e la rabbia, dicendo che il calcio non esiste più. La partita si è conclusa 3-2, con un rigore decisivo che ha deciso il risultato. De Rossi si mostra amareggiato e disilluso, parlando di un momento difficile per lo sport.

(Adnkronos) – "Non so più che dire, non ce la faccio più. Il mio calcio non esiste più". Daniele De Rossi è un fiume in piena dopo il match che il suo Genoa ha perso 3-2 in casa contro il Napoli. La sfida è stata decisa da un rigore – a dir poco dubbio – che l'arbitro Massa ha assegnato in pieno recupero per un tocco lievissimo di Cornet su Vergara. Il centrocampista del Napoli è crollato a terra, l'arbitro è stato richiamato al Var e ha assegnato il penalty, trasformato da Hojlund. "Noi non sappiamo più che dire e questo vale anche per i miei colleghi", dice l'allenatore del Genoa.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Dopo la sconfitta con il Napoli, Daniele De Rossi si mette davanti alle telecamere e non nasconde il suo disappunto.

