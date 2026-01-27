Conte furibondo | Spalletti ha detto una frase infelice sul Napoli Stia più attento quando parla
In un contesto di tensione, l’attenzione si concentra sulle dichiarazioni di Spalletti e Conte. La discussione riguarda le parole del tecnico napoletano sul Napoli e le sue reazioni alle affermazioni di Spalletti. Questo episodio evidenzia come le dichiarazioni pubbliche possano influenzare l’atmosfera pre-partita, sottolineando l’importanza di un comportamento rispettoso e ponderato nel mondo del calcio.
In conferenza, prima di Napoli-Chelsea, gli riportano al tecnico le parole sugli "ex campioni d'Italia" del tecnico bianconero e la prende male, replicando per le rime.🔗 Leggi su Fanpage.it
