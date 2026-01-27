Conte furibondo | Spalletti ha detto una frase infelice sul Napoli Stia più attento quando parla

In un contesto di tensione, l’attenzione si concentra sulle dichiarazioni di Spalletti e Conte. La discussione riguarda le parole del tecnico napoletano sul Napoli e le sue reazioni alle affermazioni di Spalletti. Questo episodio evidenzia come le dichiarazioni pubbliche possano influenzare l’atmosfera pre-partita, sottolineando l’importanza di un comportamento rispettoso e ponderato nel mondo del calcio.

In conferenza, prima di Napoli-Chelsea, gli riportano al tecnico le parole sugli "ex campioni d'Italia" del tecnico bianconero e la prende male, replicando per le rime.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Conte Spalletti

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Conte Spalletti

Argomenti discussi: De Laurentiis furibondo, ora è caccia al colpevole! Vuole scoprire chi è stato a sbagliare gli acquisti estivi.

Spalletti risponde a Conte: Ha ragione, non ho nulla da invidiare al Napoli. E su Elimoghale...Dopo la vittoria contro il Pisa che ha chiuso il 2025, la Juventus si prepara a scendere in campo per la prima volta nel 2026. L'anno bianconero inizierà con la sfida con il Lecce ( qui le probabili f ... tuttosport.com

Con Spalletti la Juve meglio di Conte: la clamorosa classifica. E i tifosi ora si fanno una domandaSpalletti, gioco e rivoluzione. Sembra il titolo di un libro, ma sono poche parole per raccontare ciò che il nuovo allenatore ha portato alla Juventus dal giorno del suo arrivo: un cambio di pelle, ... tuttosport.com

L'editoriale del giornalista: "Gira una voce su De Laurentiis, pare che il presidente sia furibondo per la campagna acquisti del Napoli". - facebook.com facebook