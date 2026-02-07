De Rossi a Dazn | Emozionante sfidare mostri sacri come Conte ecco cosa vogliamo fare oggi Amorim è meglio di me!

Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, si presenta carico prima di affrontare il Napoli nel 24° turno di Serie A. In un’intervista a Dazn, il ex calciatore ha parlato di quanto sia emozionante sfidare grandi nomi come Conte e ha detto che il suo obiettivo è fare bene oggi. De Rossi ha anche scherzato, dicendo che Amorim è meglio di lui. La partita si avvicina, e il tecnico del Genoa si mostra determinato a mettere in campo tutto quello che ha.

