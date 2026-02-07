De Rossi a Dazn | Emozionante sfidare mostri sacri come Conte ecco cosa vogliamo fare oggi Amorim è meglio di me!
Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, si presenta carico prima di affrontare il Napoli nel 24° turno di Serie A. In un’intervista a Dazn, il ex calciatore ha parlato di quanto sia emozionante sfidare grandi nomi come Conte e ha detto che il suo obiettivo è fare bene oggi. De Rossi ha anche scherzato, dicendo che Amorim è meglio di lui. La partita si avvicina, e il tecnico del Genoa si mostra determinato a mettere in campo tutto quello che ha.
Yildiz Juve, l’ufficialità del rinnovo arriva in conferenza stampa! Le parole del talento turco Mercato Inter, pericolo scippo per Aleksandar Stankovic: le big europee sono pronte a contenderselo! Messi in Arabia Saudita! No, non è Lionel.La curiosa storia che arriva dalla Francia, ecco cosa è successo Dimarco Inter, decisione presa sul rinnovo: i nerazzurri vedono la strada tracciata! Ecco il possibile scenario Juventus, Spalletti alla vigilia della Lazio: «Conceicao e Kelly da valutare. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Approfondimenti su De Rossi Genova
Fabregas nel prepartita di Inter Como a Dazn: «Maicon? Ecco cosa gli ho detto. Partita importante se vogliamo arrivare a quel livello. Difesa a 3? Oggi è importante fare questo»
Di Francesco a Dazn: «Vogliamo giocarci le nostre chance. Ecco cosa dobbiamo fare contro questa Inter…»
Di Francesco ha dichiarato a Dazn che il suo obiettivo è sfruttare al massimo le proprie possibilità contro l’Inter.
Ultime notizie su De Rossi Genova
Argomenti discussi: DDR: Ambrosini intervista De Rossi Streaming | DAZN IT; La delusione di De Rossi e Vásquez dopo la sconfitta con la Lazio Streaming | DAZN IT; Lazio - Genoa in Diretta Streaming | DAZN IT; De Rossi: Che fastidio, il Genoa meritava come o più della Lazio. Visto questo regolamento faremo così….
Dove vedere Genoa-Napoli in tv? Dazn o Sky, orarioTutto quello che c'è da sapere sul match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A: le probabili formazioni di De Rossi e Conte ... corrieredellosport.it
Pagina 1 | Dove vedere Lazio-Genoa in tv? Dazn o Sky, orarioCresce l'attesa per la sfida dell'Olimpico, De Rossi che fa visita a Sarri in occasione dell'anticipo del 23esimo turno: le formazioni ufficiali ... corrieredellosport.it
Tuttosport De Rossi: "Che fastidio, il Genoa meritava come o più della Lazio. Visto questo regolamento faremo così…" Il tecnico dei liguri ha commentato ai microfoni di Dazn la sconfitta in casa dei biancocelesti decisa dal rigore di Cataldi in extremis Daniele facebook
Tris del Genoa a Marassi 3 De Rossi aggancia Pisacane in classifica a 19 punti La lotta salvezza è sempre più agguerrita #GenoaCagliari #SerieAEniLive #DAZN x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.