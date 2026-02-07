Usa | dazi 25% a chi compra petrolio Iran

Il presidente degli Stati Uniti ha firmato un ordine che impone dazi fino al 25% sui beni provenienti da chi acquista petrolio dall’Iran. La decisione della Casa Bianca mira a mettere pressione sul governo iraniano e a ridurre le entrate derivanti dalle esportazioni di petrolio. Il provvedimento riguarda tutti i paesi che continuano a comprare petrolio dall’Iran, con l’obiettivo di spingerli a interrompere gli acquisti. La misura entra in vigore immediatamente e potrebbe avere ripercussioni sui mercati energetici globali.

07.00 23.30 Milano-Cortina, accesi i bracieri22.41 Serie A, 24° turno: H.Verona-Pisa 0-022.10 Giochi: cerimonia apertura,Italia sfila21.00 Scontro auto-compattatore, morta 25enne20.05 Cerimonia apertura dei Giochi invernali19.55 Usa: americani lascino subito l'Iran19.00 Referendum,Cassazione:ok nuovo quesito18.32 Casa Bianca rimuove video degli Obama "IL MARCIATORE – la vera storia di Abdon Pamich", martedì 10 febbraio, ore 21:30 su Raiuno, vai all'articolo e alle clip 1, 2 e 3 "CUORI – Terza stagione", da domenica 01 febbraio, ore 21:30 su Raiuno, vai all'articolo, al trailer, ai videopromo 1, 2 e 3 e alla clip Cultura e Spettacolo p.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondimenti su Iran Petrol

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato l’implementazione di un dazio del 25% su tutte le transazioni commerciali con l’Iran, applicabile immediatamente a Paesi che intrattengono rapporti con la Repubblica islamica.

Donald Trump annuncia che gli Stati Uniti abbasseranno i dazi sull’India dal 25% al 18%.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

NOTIZIEINUNCLICK 22 GENNAIO: Dazi statunitensi su chi commercia con l’Iran, impatto sulle bollette

Ultime notizie su Iran Petrol

Argomenti discussi: Usa-Iran, veti e minacce su nucleare e missili. Dazi americani al 25% per chi compra il greggio iraniano; Accordo Usa-India, dazi ridotti al 18%. Trump: Modi non comprerà più petrolio russo; Usa, Trump annuncia accordo commerciale con l’India: ridotti i dazi; Trump: Dazi Usa-India abbassati dal 25% al 18%. E Modi comprerà petrolio da noi, non da Mosca.

Trump, dazi fino al 25% per chi importa petrolio dall’Iran.L'amministrazione Trump annuncia dazi fino al 25% per chi importa petrolio dall'Iran, inasprendo le sanzioni e rischiando ripercussioni sui mercati energetici. agenziagiornalisticaopinione.it

Usa, Trump annuncia accordo commerciale con l’India: ridotti i daziIl presidente statunitense spiega di aver chiuso l’intesa con effetto immediato: Washington ridurrà il dazio reciproco per Nuova Delhi dal 25% al 18%, mentre l'India si impegnerebbe a portare a z ... tg24.sky.it

"Dazi ma non solo: in Usa il mercato del vino è saturo". L'analisi Uiv sul calo dei consumi degli ultimi cinque anni - Gambero Rosso gamberorosso.it/notizie/vino/c… x.com

Molti fattori concorrono a rendere difficile la rinascita del «made in Usa»: il protezionismo democratico dei sussidi e quello dei dazi di Trump non hanno funzionato facebook