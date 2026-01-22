Tardozzi racconta cosa ha fatto in segreto Marquez per Bagnaia | Due volte non voglio dire dove

Davide Tardozzi, team manager Ducati, rivela che Marc Marquez ha fatto richieste particolari a Bagnaia in due occasioni durante la scorsa stagione di MotoGP. Pur senza fornire dettagli specifici sui momenti, Tardozzi sottolinea come Marquez abbia mostrato un lato umano e autentico, diverso da quello di altri piloti. Questa testimonianza offre uno sguardo più approfondito sulla relazione tra i concorrenti e il loro modo di affrontare la competizione.

Il team manager della Ducati Davide Tardozzi svela la richiesta particolare fattagli da Marc Marquez in due occasioni durante la scorsa stagione di MotoGP: "Non l'avevo mai visto in nessun altro pilota, come persona è ancora meglio".

