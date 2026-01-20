Dopo quasi 300 giorni dall’infortunio in Val di Fassa, Federica Brignone è tornata a gareggiare in Coppa del Mondo. La sciatrice italiana ha affrontato lo slalom gigante di Kronplatz con una prima manche positiva, segnando un ritorno che ha suscitato soddisfazione e fiducia per le prossime competizioni.

È andata molto meglio del previsto. A quasi 300 giorni dal drammatico infortunio in Val di Fassa, Federica Brigone è tornata a sciare in Coppa del Mondo con una ottima prima manche nello slalom gigante di Kronplatz. L’azzurra, partita con il pettorale numero 13, è momentaneamente sesta a 1?18 dalla leader la svedese Sara Hector. Considerata la gravità dell’infortunio e la lunga assenza, la prova di Brignone è stata a dir poco sorprendente. Giornata storta, invece, Sofia Goggia partita con il pettorale numero 12 e uscita dopo poche porte. BENTORNATA FEDE? Dopo 292 giorni dall'ultima volta, Brignone è tornata in gara nello Slalom Gigante di Kronplatz? L'azzurra chiude la prima manche con il 7° tempo a +1. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Federica Brignone, torna a sciare in Coppa del Mondo 300 giorni dopo l’infortunio

Federica Brignone torna in pista dopo 292 giorni dall’infortunio in Coppa del Mondo di sci: com’è andata (IN AGGIORNAMENTO)Federica Brignone è tornata a gareggiare in Coppa del Mondo di sci dopo 292 giorni dall’infortunio, un rientro atteso da appassionati e addetti ai lavori.

Leggi anche: Federica Brignone torna a sciare a Cervinia: otto mesi dopo l'infortunio la prova con vista Olimpiadi

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Federica Brignone a Cortina per allenarsi. Il fratello Davide: Sarà al via delle gare Olimpiche • Sci alpino; Brignone torna in gara a Kronplatz, Federica: E’ veramente fantastico, ma sarà solo un test su me stessa. Un’emozione nuova; Quando torna Federica Brignone? Ore decisive per Tarvisio, ma c’è l’ipotesi più conservativa; Federica Brignone riparte col pettorale n° 13 sulla Erta. Aprono Robinson e Scheib: i dettagli del rientro dell'azzurra e dove vedere il Gigante.

Sci alpino, Brignone torna in pista dopo il lungo infortunio ed è in settima posizione. Hector in testa, eliminata Goggia - Un'attesa durata 292 giorni ma finalmente Federica Brignone può tornare in pista. L'atleta azzurra è di scena a Kronplatz nello slalom gigante della Coppa del mondo di sci. ilgazzettino.it

Sci: Federica Brignone torna in pista nel gigante a Kronplatz. La diretta della prima manche - 292 giorni dopo il grave infortunio la campionessa azzurra torna in gara. Test fondamentale in vista delle Olimpiadi ... tg.la7.it

Sci: Federica Brignone torna in pista nel gigante a Kronplatz. La diretta della prima manche Link nei commenti - facebook.com facebook

Federica Brignone: "Sono orgogliosa di essere qui, è una grande emozione per me. In questi mesi sono successe tante cose ma oggi cercherò di fare del mio meglio. Questo è test importante per me" #EurosportSCI x.com