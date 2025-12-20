Come sta Daniele Lavia? Lo stop prosegue primi barlumi di ottimismo E il possibile rientro…

Gli ultimi mesi sono stati particolarmente difficile per Daniele Lavia, schiacciatore di punta della Nazionale Italiana e di Trento che sta facendo i conti con un brutto infortunio. Lo scorso 23 agosto accusò una frattura scomposta ed esposta pluriframmentaria con associate lesioni tendinee a carico delle falangi del quarto e del quinto dito della mano destra durante un allenamento con la maglia azzurra e dovette rinunciare ai Mondiali, che poi vennero vinti da Simone Giannelli e compagni con tanto di dedica allo schiacciatore. Subito dopo l’incidente, il martello si era sottoposto a un intervento chirurgico per la ricostruzione osteotendinea e dei tessuti molli della mano, ma purtroppo il recupero non ha seguito i binari sperati e a inizio novembre ha subito una nuova operazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

