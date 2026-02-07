Gli orrori della telecronaca Rai alle Olimpiadi | non riconosciuti i tedofori e la presidente del CIO
Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2026, la telecronaca della Rai ha fatto discutere. Il commento di Petrecca, Genovesi e Belmondo non ha riconosciuto i tedofori e la presidente del CIO, suscitando parecchie critiche tra gli spettatori. Molti hanno notato errori e imprecisioni che hanno rovinato una serata importante.
Il direttore di RaiSport Paolo Petrecca ha realizzato, con Genovesi e Belmondo, la telecronaca della Cerimonia d'Apertura delle Olimpiadi 2026. Il suo commento non è passato inosservato, a causi di un paio di grossolani errori.🔗 Leggi su Fanpage.it
