Firenze arriva il Lucilla Show | a teatro torna l’idolo dei bambini

A Firenze torna il Lucilla Show, uno spettacolo che i bambini aspettano con entusiasmo. Dopo mesi di attesa, il teatro si prepara ad accogliere di nuovo il popolare idolo, pronto a far divertire i più piccoli con musica, giochi e tante sorprese. L’evento, molto atteso, sta attirando famiglie da tutta la città e già si prevede il tutto esaurito.

Firenze, 5 febbraio 2026 – Il conto alla rovescia era iniziato da tempo, per la gioia di tutti i più piccoli. E ora il momento è arrivato e sta per arrivare a Firenze lo spettacolo più amato dai bambini. Dopo il tutto esaurito dello scorso autunno, Lucilla torna al Teatro Cartiere Carrara di Firenze, domenica 8 febbraio alle ore 16,30, e porta con sé il nuovo “ Lucilla Show 2026 ”. Uno spettacolo divertente, coinvolgente e interattivo, pensato per stupire i bambini e portare allegria a tutta la famiglia, con canzoni, coreografie da ballare col pubblico e tante sorprese. Per emozionarsi e divertirsi, ma anche per imparare: nello Show non mancano infatti i concetti base del primo apprendimento come numeri, lettere e suoni, grazie all’esperienza di Lucilla, laureata in Scienze dell’Educazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Domenica 8 febbraio alle 16,30, il Teatro Cartiere Carrara di Firenze ospita di nuovo Lucilla, l’idolo dei bambini.

NATALE con ALMAN KIDS Lucilla & Teotronico

