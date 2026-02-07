Questa settimana, a Fano, è stato trovato un antico frammento di Vitruvio, un testo che testimonia il legame tra l’architettura moderna e le radici romane. Nel frattempo, a Washington, l’arco di trionfo che ricorda lo stile di Trump torna a far parlare di sé, tra critiche e ammirazione. La passione per il classico sembra non spegnersi mai, attraversando i secoli e i continenti.

Florida da bere. Nel “Sunshine State” volano i prezzi delle case. Il record Il grande Richard Krautheimer ci ha insegnato che il revival dell’architettura romana antica è stato periodico: nei secoli bui del Medioevo ci sono state diverse rinascenze, ben prima cioè del Rinascimento di Brunelleschi, Alberti e compagnia bella; quindi di nuovo a cavallo delle rivoluzioni americana e francese c’è stato il Neoclassico e ancora nel primo Novecento col rappel à l’ordre fino al Postmoderno, per cui non si vede perché non dovrebbe esserci anche ora. E infatti da Fano a Washington è tutto un rifiorire di colonne. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Dal Vitruvio trovato a Fano all’arco di trionfo trumpiano. L’insostenibile fascino del classico

Approfondimenti su Fano Vitruvio

Durante i lavori di riqualificazione della piazza del mercato di Fano, è stata scoperta una basilica attribuita a Vitruvio, un ritrovamento che ha suscitato grande interesse.

A Fano, negli scavi sotto piazza Andrea Costa, sono stati rinvenuti resti della Basilica di Vitruvio.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Fano Vitruvio

Argomenti discussi: Non facciamoci venire idee fantasiose sulla Basilica di Vitruvio; In 10mila per salutare la prima domenica del Carnevale di Fano tra Dante Ferretti e la Basilica di Vitruvio. Le foto; Auschwitz, il viaggio della memoria raccontato dagli studenti del Liceo Vitruvio: La loro morte non sia stata inutile; Scappa dal pronto soccorso e viene trovato in stato confusionale in pieno centro: paura per un uomo.

Dal Vitruvio trovato a Fano all'arco di trionfo trumpiano. L'insostenibile fascino del classicoNell’ex colonia un tempo nota come Fanum Fortunae sono stati ritrovati i resti della Basilica, unico edificio che Vitruvio nomina come suo nel De architettura. Mentre negli Stati Uniti Trump ha avuto ... ilfoglio.it

Basilica di Vitruvio, il professore che la cercava da sempre: «Valore enorme per Fano e le Marche»La notizia del ritrovamento dei resti della leggendaria Basilica di Vitruvio a Fano ha fatto il giro del mondo ... centropagina.it

Radio Fano. . Chiacchierata a 360 gradi con il sindaco Luca Serfilippi. Da Vitruvio al futuro di gastroenterologia e pediatria fra Santa Croce e San Salvatore; dalle difficoltà ancora esistenti per il cantiere della Fabbrica del Carnevale all'ex Sant'Arcangelo, alle facebook