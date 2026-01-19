fano ritrovati i resti della basilica di vitruvio

A Fano, negli scavi sotto piazza Andrea Costa, sono stati rinvenuti resti della Basilica di Vitruvio. Le strutture romane, tra cui colonne di considerevoli dimensioni, suggeriscono la presenza di un edificio pubblico di grande importanza. Questo ritrovamento offre nuovi spunti sulla storia e l’urbanistica della città durante l’epoca romana.

Nel sottosuolo di piazza Andrea Costa, a Fano, gli scavi hanno restituito importanti strutture di età romana, tra cui colonne di notevoli dimensioni, riconducibili a un edificio pubblico di grande rilievo. L’annuncio ufficiale è arrivato dal sindaco Luca Serfilippi, collegato in videoconferenza anche con il ministro Alessandro Giuli. Il primo cittadino, riferendosi alla scoperta, ha affermato: «Da oltre 2 mila anni aspettavamo questa scoperta e abbiamo trovato la Basilica di Vitruvio. Sono orgoglioso del lavoro fatto: ci proiettiamo in una dinamica mondiale». Il complesso individuato sarebbe stato progettato nel I secolo d. 🔗 Leggi su Lettera43.it

