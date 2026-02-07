Un servizio sul campo si trasforma in un impegno civile vero. Ci sono persone che, tra sacrifici e difficoltà, trovano una nuova passione politica. Non nasce tutto nelle stanze del potere, ma spesso nelle prove dure della vita quotidiana. È qui che si riscopre l’identità e si decide di fare qualcosa di concreto.

di Paolo Fedele * Ci sono percorsi che non nascono nelle stanze del potere, ma nelle prove dure della realtà. Percorsi segnati dalla responsabilità, dal rischio personale, dal comando e dalla tutela degli altri. Il Generale Roberto Vannacci porta nel dibattito pubblico un’esperienza maturata in anni di servizio operativo, vissuti sul campo, dove le decisioni hanno peso immediato e il valore del sacrificio non è uno slogan ma una condizione concreta. È da questa esperienza che prende forma il suo impegno nel confronto politico: una visione che richiama disciplina, coerenza e senso del dovere come fondamenta dell’azione pubblica. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Dal servizio sul campo all’impegno civile: sacrificio, identità e nuova passione politica

