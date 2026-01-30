Sport e passione | Ristopro San Severo rilancia con nuova energia e impegno in campo

La Ristopro si prepara a giocare a San Severo dopo una sconfitta pesante a Ferrara. La squadra vuole reagire subito e mettere in campo tutta la grinta per risalire la china. La trasferta si annuncia dura, ma i giocatori sono determinati a tornare a casa con un risultato positivo.

La Ristopro, reduce da una sconfitta amara sul parquet del PalaFerrara, si prepara a affrontare una delle sfide più difficili della stagione: la trasferta a San Severo. La partita, in programma per il prossimo fine settimana, rappresenta un banco di prova fondamentale per la squadra che cerca di rilanciarsi dopo un avvio altalenante. La sconfitta in Emilia Romagna non è stata solo una questione di risultato, ma un’analisi di errori tecnici, di concentrazione e di gestione del ritmo. Il coach Nunzi ha evidenziato come l’inizio fosse promettente, ma che le disattenzioni difensive e il calo di precisione in attacco abbiano determinato il passivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

