È scomparsa Ileana Argentin, ex deputata del Pd e figura nota nel panorama politico di Roma. Aveva 62 anni. La sua morte lascia un vuoto nel mondo della politica e del sociale, dove era conosciuta per passione e coerenza.

È morta all’età di 62 anni Ileana Argentin, ex deputata del Partito Democratico e figura di spicco nel panorama politico e sociale romano. La sua scomparsa ha scosso il mondo della politica italiana, soprattutto all’interno del Pd, che ha espresso un cordoglio commosso e unanime. Nata a Roma, Argentin ha dedicato la vita a temi che spesso restano all’ombra: i diritti delle persone con disabilità, l’inclusione sociale, la salute mentale. La sua carriera politica, iniziata nel 2008, si è sviluppata in due legislature alla Camera dei deputati, dove ha portato in primo piano questioni spesso trascurate, con un impegno costante e una voce decisa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scompare Ileana Argentin, simbolo del Pd e dell’impegno civile: ricordata per passione e coerenza politica

Approfondimenti su Ileana Argentin

È morta Ileana Argentin, figura nota per il suo impegno in politica a favore dei diritti dei disabili.

È morta a 62 anni Ileana Argentin, ex deputata del Partito Democratico e figura chiave nelle politiche per l’handicap e la salute mentale a Roma.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Ileana Argentin

Argomenti discussi: Argentin: Pd Lazio, cordoglio per la scomparsa di una grande combattente; Ileana Argentin, morta a Roma l'ex deputata del Pd: aveva 62 anni, era affetta da amiotrofia spinale; Ileana Argentin addio improvviso alla storica voce dei diritti disabili.

Ileana Argentin addio improvviso alla storica voce dei diritti disabili.Una vita dedicata ai diritti e alle istituzioniLa scomparsa a Roma di Ileana Argentin, a 62 anni, lascia un vuoto profondo nel mondo della politica ... assodigitale.it

Roma Capitale : È venuta a mancare, all'età di 62 anni, Ileana Argentin. Affetta da amiotrofia spinale, era particolarmente attiva nel mondo dell'associazionismo e del volontariato. Consigliera comunale, ricevette le deleghe alle Politiche dell'Handicap e poi - facebook.com facebook

Grande dispiacere per la prematura scomparsa di Ileana Argentin. Ricordo con grande affetto le tante campagne elettorali e le battaglie condotte insieme a lei. La sua testardaggine, la sua franchezza, la straordinaria ironia anche di fronte alle avversità. Ammi x.com