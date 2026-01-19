' Ritagli di Libertà' nel carcere di Foggia | un progetto che trasforma il cucito in racconto e cura

Prenderà il via nei prossimi giorni, presso la sezione femminile del carcere di Foggia, il progetto 'Ritagli di Libertà – Ricucire il Futuro con Creatività', ideato da Daniela d'Elia e promosso con il sostegno di Inner Wheel, che ha fortemente voluto e sostenuto l'iniziativa sotto la guida della.

