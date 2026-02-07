Dai Krampus di Cortina al tram di Mattarella | tutti i momenti virali della cerimonia dei Giochi 2026

Cortina d’Ampezzo ha aperto oggi i festeggiamenti in vista dei Giochi 2026. Alle 18:45, centinaia di persone hanno assistito alla sfilata delle associazioni locali, accompagnata dal corpo musicale e dagli Alpini, che hanno ricordato il loro ruolo nel 1956, quando aiutarono a salvare le Olimpiadi invernali spostando la neve manualmente. La cerimonia ha riportato alla memoria gli ultimi 70 anni di storia della cittadina, tra tradizione e spettacolo.

Cortina d'Ampezzo tra storia e spettacolo: la sfilata che riporta indietro di 70 anni. Alle 18:45 a Cortina d'Ampezzo inizia l'antipasto della cerimonia inaugurale: 34 associazioni del territorio sfilano tra i colori, con l'apertura del corpo musicale e l'Associazione Nazionale Alpini, in ricordo del 1956, quando le Penne Nere spostarono manualmente tonnellate di neve per salvare le Olimpiadi invernali. La Regina delle Dolomiti si ricorda così come molto più di una semplice succursale di Milano. Tra Krampus e piccole curiosità locali, la prima parte della serata anticipa la vera apertura ufficiale alle 20, puntando a esaltare la bellezza di Cortina e le sue Dolomiti, anche se per buona parte dello spettacolo gli occhi degli spettatori restano rivolti agli schermi che trasmettono Milano.

