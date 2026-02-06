Milano-Cortina l' attesa è finita Via ai Giochi olimpici Mattarella arriva a bordo di un tram

Milano e Cortina si preparano a vivere una settimana intensa di eventi e celebrazioni. Oggi, con l’arrivo del presidente Mattarella a bordo di un tram, si dà ufficialmente il via ai Giochi Olimpici Invernali 2026. La città si anima, le strade si riempiono di tifosi e curiosi, mentre le autorità attendono con entusiasmo l’apertura ufficiale. La manifestazione si svolge su un palcoscenico che va oltre i confini delle singole località, coinvolgendo l’intera area alpina e il centro di Milano.

AGI - Milano e Cortina si accendono sotto i riflettori del mondo per l'inizio dei Giochi Olimpici Invernali 2026, un evento che sceglie di non restare confinato in un unico stadio ma di abbracciare l'intero arco alpino e il cuore della metropoli. La cerimonia inaugurale segna l'avvio di una manifestazione diffusa, capace di unire simbolicamente le vette dolomitiche al prato di San Siro in un racconto che intreccia eccellenza agonistica e storie di profonda umanità. Saranno 146 gli atleti dell' Italia Team a sfilare in questa apertura coordinata tra diverse località. Il cuore pulsante della delegazione si trova a Milano, dove 70 azzurri delle discipline del ghiaccio e del fondo sfilano guidati dai portabandiera Arianna Fontana e Federica Pellegrini.

