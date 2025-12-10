Al via il sesto Bando per valorizzare musei teatri borghi e realtà culturali italiane

È stato aperto il sesto Bando dedicato alla valorizzazione di musei, teatri, borghi e realtà culturali italiane. L'iniziativa mira a offrire un sostegno concreto nella comunicazione, contribuendo a rendere più visibile e accessibile al grande pubblico il ricco patrimonio culturale del Paese. Un'occasione per promuovere e tutelare il patrimonio culturale italiano.

Un sostegno concreto nella comunicazione per rendere più visibile e vicino al grande pubblico questo patrimonio di bellezza. Una rete di agenzie di comunicazione adotteranno i progetti selezionati per rafforzarne l’identità e aumentarne la visibilità. In palio anche un contributo economico complessivo di 60mila euro. Per il sesto anno consecutivo, Fondazione Italia Patria della Bellezza lancia il bando 2026, aperto dal 10 dicembre 2025 al 30 gennaio 2026, dedicato a valorizzare e dare maggiore visibilità alle eccellenze del patrimonio culturale italiano. I vincitori saranno annunciati il 5 maggio 2026. 🔗 Leggi su Newsagent.it © Newsagent.it - Al via il sesto Bando per valorizzare musei, teatri, borghi e realtà culturali italiane.

fondazione italia patria della bellezza al via il sesto bando per valorizzare musei teatri borghi e realtà culturali italiane un sostegno concreto nella comunicazione per rendere più visibile e vicino al grande pubblico questo patrimonio di bellezza - Zazoom Social News

Ippodromo, via al bando: "Valorizzare sinergie con altre realtà sportive" - Il Comune di Varese ha pubblicato l’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la procedura di concessione dell’Ippodromo delle Bettole. Lo riporta ilgiorno.it

A Milano un bando per valorizzare tre luoghi di cultura - Il Comune di Milano punta a valorizzare ancora di più tre luoghi della cultura di sua proprietà con nuovi servizi e attività e per questo raccoglie delle proposte tramite un bando per Casa Museo ... Si legge su ansa.it

Bonus bici Firenze 2025: incentivi fino a 1000 euro per la mobilità sostenibile Il Comune di Firenze lancia un nuovo bando per incentivare la mobilità elettrica e ridurre l’impatto ambientale urbano. Con uno stanziamento di oltre 700.000 euro, l’Amministrazio - facebook.com Vai su Facebook