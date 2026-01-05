La melanconia involutiva di Teano lo psichiatra d' Angiò | Valorizzare risorse storiche e borghi per restituire speranza

Il professore Antonio d’Angiò, psichiatra e presidente della Fondazione Europa Garigliano, analizza la “melanconia involutiva” di Teano. Attraverso la valorizzazione delle risorse storiche e dei borghi, si propone di restituire speranza al territorio, riconnettendo passato e futuro. Un intervento che invita a riflettere sul ruolo della memoria e del patrimonio nel rilancio socio-economico del Sud, in un’ottica di sostenibilità e rinascita.

