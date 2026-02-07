Da Monza a Sydney e Montecarlo Studenti globetrotter all’Olivetti
Questa settimana, gli studenti dell’istituto albeghiero Olivetti di Monza sono tornati con storie di viaggio e lavoro all’estero. Otto ragazzi di quinta hanno appena concluso esperienze Erasmus di due mesi, passando da Sydney a Montecarlo, passando per Comporta e Doha. Hanno lavorato in settori diversi, dalla cucina al ricevimento, e ora raccontano di aver imparato tanto, tra nuove culture e sfide sul campo.
L’ istituto albeghiero Olivetti di Monza apre le porte del mondo per i suoi studenti. Nei giorni scorsi 8 ragazzi di quinta dei diversi indirizzi (cucina, ricevimento, sala e pasticceria) sono tornati da esperienze lavorative Erasmus bimestrali a Sydney, Comporta (Portogallo), Montecarlo e Doha (Qatar). Hanno raccontato la loro esperienza ad altri 27 compagni che ora sono in terza, selezionati per partire nel 2026, non appena compiranno i 18 anni. Requisiti: voto di condotta, competenze professionali, predisposizione, autonomia e responsabilità. Vanessa Basile racconta il suo Erasmus all’Hotel Sublime di Comporta, prima in cucina e poi nel settore pasticceria che le ha aperto il mondo del lavoro con i suoi tempi e le esigenze dei clienti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
