Bridgerton 4 celebrato al Carnevale di Venezia con un ballo in Piazza

La serie Bridgerton torna sotto i riflettori a Venezia. Sabato, in piazza San Marco, si è tenuto un grande ballo in costume per celebrare i nuovi episodi dello show prodotto da Shonda Rhimes. Decine di persone si sono radunate tra le architetture storiche, vestite con abiti d’epoca, per vivere un momento di festa e divertimento. La piazza si è riempita di musica e colori, tra applausi e risate, mentre gli organizzatori hanno dato il via a una serata speciale dedicata alla popolare serie tv.

L'arrivo dei nuovi episodi dello show prodotto da Shonda Rhimes è stato festeggiato nella giornata di sabato in una cornice davvero esclusiva. La prima parte della stagione 4 di Bridgerton è arrivata su Netflix e, per l'occasione, la serie prodotta da Shonda Rhimes è stata festeggiata con un ballo in maschera nella splendida cornice di Piazza San Marco. Durante il primo giorno del Carnevale di Venezia, infatti, c'è stato spazio per l'evento promozionale dedicato allo show tratto dai romanzi di Julia Quinn. Il Ballo al Carnevale di Venezia Venezia ha ospitato alcuni ballerini professionisti che, in costumi ispirati all'epoca in cui si svolge lo show, si sono esibiti davanti al pubblico che ha potuto ammirare anche una suggestiva performance aerea arricchita da . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Bridgerton 4 celebrato al Carnevale di Venezia con un ballo in Piazza Approfondimenti su Bridgerton Venezia Il Gran Ballo a tema Bridgerton apre le danze al Carnevale di Venezia e incanta Piazza San Marco Questa mattina Piazza San Marco si è riempita di musica, luci e colori. Il Gran Ballo con "Bridgerton" apre le danze del Carnevale di Venezia 2026 | VIDEO Il Carnevale di Venezia 2026 è iniziato sabato sera con un grande evento. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Bridgerton Venezia Argomenti discussi: Bridgerton 4 celebrato al Carnevale di Venezia con un ballo in Piazza; Dove e Bridgerton debuttano con la nuova campagna; Bridgerton 4 a Venezia: l’evento a Piazza San Marco e la storia di Benedict; Dove x Bridgerton: la campagna Let Them Talk e la collezione limited edition per celebrare la Bellezza reale. Bridgerton 4 celebrato al Carnevale di Venezia con un ballo in PiazzaL'arrivo dei nuovi episodi dello show prodotto da Shonda Rhimes è stato festeggiato nella giornata di sabato in una cornice davvero esclusiva. movieplayer.it Bridgerton – Stagione 4: guida al cast e ai personaggiÈ finalmente giunto il momento per Benedict di vivere la sua storia d'amore, e con Bridgerton - Stagione 4 arrivano diversi nuovi personaggi. cinefilos.it Il Gran Ballo di Carnevale con Bridgerton incanta Piazza San Marco e apre il Carnevale di Venezia 2026 È stato il Gran Ballo di Carnevale con Bridgerton, realizzato in collaborazione con Netflix per il lancio della quarta stagione della celebre serie, ad accend - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.