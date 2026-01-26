Carnevale gran ballo in maschera in stile Bridgerton al Circolo degli Ufficiali

A Palermo, il Carnevale si presenta con un evento esclusivo al Circolo degli Ufficiali, ricreando l’atmosfera elegante e raffinata dello stile Bridgerton. Il tradizionale gran ballo in maschera invita gli ospiti a immergersi nell’atmosfera dell’Ottocento, tra abiti d’epoca e musica d’altri tempi. Un’occasione per rivivere un affascinante momento di storia, in un contesto che unisce tradizione e raffinatezza.

Palermo si risveglia nell'Ottocento: torna il Gran Ballo di Carnevale in maschera in perfetto stile Bridgerton. Venerdì 13 febbraio 2026, le sale del Circolo degli Ufficiali apriranno le porte a una serata fuori dal tempo che celebra l'etichetta, il romanticismo e il fascino di un'epoca lontana. L'iniziativa, promossa da Tacus Arte Integrazione Cultura e realizzata da Flavia Corso, in collaborazione con la Compagnia Internazionale di Danza Storica "Harmonia Suave", prende forma come un'esperienza immersiva interamente guidata, originale e coinvolgente. Proprio come nell'iconico ballo di Lady Violet – durante il quale Benedict incontrerà una misteriosa Lady d'argento – anche questa serata sarà un invito a lasciarsi conquistare da atmosfere d'antan, arricchite da un'intrigante nota di mistero.

