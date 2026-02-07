A Milano, davanti a San Siro, si sono visti alcuni dei grandi nomi dello sport italiano e internazionale. Belinelli, Tamberi e Djokovic sono arrivati uno dopo l’altro alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Nella lounge allestita da On Location, tra un sorriso e l’altro, si sono fatti fotografare e scambiate due parole. L’atmosfera è quella di un grande evento, con i protagonisti che si preparano a vivere un’altra grande avventura.

Da una parte il primo e unico italiano ad aver vinto il titolo NBA, dall’altra un oro olimpico storico per l’atletica azzurra, al centro quello che - da molti - è considerato il più grande sportivo di tutti i tempi, per longevità e continuità dei risultati. Marco Belinelli, Gianmarco Tamberi e Novak Djokovic hanno partecipato da spettatori alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Sportivi che sostengono lo sport, al di là della propria disciplina. Qualche foto nella lounge affacciata sul palco di San Siro e allestita da On Location - provider ufficiale ed esclusivo dell’hospitality dei Giochi - e poi via sugli spalti ad assistere al grande show. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Da Belinelli a Tamberi, fino a Nole Djokovic: i grandi campioni alla cerimonia d’apertura di Milano Cortina 2026

La cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 è finita e ci sono state molte critiche.

Il Maestro Andrea Bocelli, noto interprete della musica italiana e riconosciuto a livello internazionale, sarà protagonista alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Milano Cortina 2026, in programma il 6 febbraio.

