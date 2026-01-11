Milano Cortina 2026 Andrea Bocelli alla cerimonia di apertura

Il Maestro Andrea Bocelli, noto interprete della musica italiana e riconosciuto a livello internazionale, sarà protagonista alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Milano Cortina 2026, in programma il 6 febbraio. La sua partecipazione rappresenta un momento di grande rilievo per l’evento, sottolineando l’importanza della tradizione culturale e artistica italiana nel contesto di questa manifestazione internazionale.

(Adnkronos) – Il Maestro Andrea Bocelli, una delle voci più riconosciute nel panorama artistico internazionale e simbolo dell'eccellenza italiana nel mondo, si esibirà alla Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, il 6 febbraio. Nel corso di una carriera unica, il Maestro ha saputo unire la solidità tecnica della grande tradizione lirica .

Milano Cortina 2026, anche Andrea Bocelli alla cerimonia inaugurale di San Siro - Alla cerimonia inaugurale dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026 ci sarà anche Andrea Bocelli. tg24.sky.it

Andrea Bocelli si esibirà alla Cerimonia di Apertura di Milano Cortina 2026: in quali altri eventi sportivi ha cantato la star italiana? - Tenore di fama mondiale, Bocelli canterà davanti a un pubblico internazionale durante la Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, il 6 febbraio: consolidando una lun ... olympics.com

