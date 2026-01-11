Milano Cortina 2026 Andrea Bocelli alla cerimonia di apertura

Da ildifforme.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Maestro Andrea Bocelli, noto interprete della musica italiana e riconosciuto a livello internazionale, sarà protagonista alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Milano Cortina 2026, in programma il 6 febbraio. La sua partecipazione rappresenta un momento di grande rilievo per l’evento, sottolineando l’importanza della tradizione culturale e artistica italiana nel contesto di questa manifestazione internazionale.

(Adnkronos) – Il Maestro Andrea Bocelli, una delle voci più riconosciute nel panorama artistico internazionale e simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo, si esibirà alla Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, il 6 febbraio. Nel corso di una carriera unica, il Maestro ha saputo unire la solidità tecnica della grande tradizione lirica . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

milano cortina 2026 andrea bocelli alla cerimonia di apertura

© Ildifforme.it - Milano Cortina 2026, Andrea Bocelli alla cerimonia di apertura

Leggi anche: Andrea Bocelli, il Maestro canterà alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2026 a San Siro

Leggi anche: Milano-Cortina 2026, Mariah Carey si esibirà alla cerimonia d’apertura

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Andrea Bocelli sarà tra i protagonisti della Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Olimpiadi: FiberCop è Fiber Infrastructure Partner di Milano Cortina 2026; Andrea Bocelli alla Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: tutti gli eventi sportivi in cui ha cantato; Olimpiadi Milano-Cortina 2026: inaugurato lo stadio del fondo.

milano cortina 2026 andreaAndrea Bocelli aprirà i Giochi Olimpici di Milano Cortina - Si unirà a Mariah Carey e Laura Pausini allo Stadio Olimpico di Milano San Siro il prossimo 6 febbraio. rockol.it

milano cortina 2026 andreaMilano Cortina 2026, anche Andrea Bocelli alla cerimonia inaugurale di San Siro - Alla cerimonia inaugurale dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026 ci sarà anche Andrea Bocelli. tg24.sky.it

milano cortina 2026 andreaAndrea Bocelli si esibirà alla Cerimonia di Apertura di Milano Cortina 2026: in quali altri eventi sportivi ha cantato la star italiana? - Tenore di fama mondiale, Bocelli canterà davanti a un pubblico internazionale durante la Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, il 6 febbraio: consolidando una lun ... olympics.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.