Cusano vandali danneggiano le strutture appena rinnovate

Questa mattina a Cusano Marittima alcuni vandali hanno preso di mira le strutture appena ristrutturate. Hanno danneggiato le opere di riqualificazione, che erano state appena messe in funzione. La polizia sta indagando per capire chi siano i responsabili e come abbiano agito. Gli abitanti del paese si chiedono come fermare questi atti di vandalismo.

Il 4 febbraio si celebra la Giornata Mondiale contro il Cancro, un’occasione importante per sensibilizzare. I veicoli moderni devono superare regolarmente i test sulle emissioni per garantire che rispettino le. Nel panorama della sanità lombarda, CEDAM Italia Srl si conferma da oltre cinquant’anni come un. Oggi è il Blue Monday, uno di quei giorni che ogni anno fanno discutere: è. Mattinata di forti disagi alla circolazione nell’area di Malpensa per l’arrivo delle autorità statunitensi in. Un vero e proprio “supermarket” della droga nascosto in un appartamento di via Martinazzoli, a. Venerdì alle ore 20 si aprirà allo stadio San Siro di Milano la cerimonia di. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Cusano, vandali danneggiano le strutture appena rinnovate Approfondimenti su Cusano Marittima Vandali danneggiano le fioriere: "Niente denuncia, si sono scusati" Recenti atti di vandalismo hanno danneggiato le fioriere di fronte all'abitazione di Mimmo Cosma, noto macellaio di Codigoro. Vandali nel Parco del Delta del Po, ignoti danneggiano le attrezzature per la pesca Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Cusano Marittima Cusano, vandali danneggiano le strutture appena rinnovateCusano, vandali danneggiano le strutture appena rinnovate. Le opere di riqualificazione delle strutture pubbliche sembrano avere lo stesso destino della ... ilnotiziario.net Vandali del presepe, mettono una bottiglia di gin nella mangiatoia e danneggiano le statue. Poi postano anche le fotoPrima hanno vandalizzato un presepe, poi si sono anche vantati della bravata, postando le foto via social. Protagonisti della vicenda un gruppo di giovanissimi di Carnago, in provincia di Varese. blitzquotidiano.it SEI DI CUSANO MILANINO SE...... facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.