Recenti atti di vandalismo hanno danneggiato le fioriere di fronte all'abitazione di Mimmo Cosma, noto macellaio di Codigoro. Dopo aver causato danni, i giovani coinvolti si sono scusati, evitando la denuncia. L’episodio, che ha suscitato preoccupazione nella comunità, si conclude con un gesto di pentimento, sottolineando l’importanza di rispetto e responsabilità civica.

Dell’ atto vandalico che ha visto un gruppetto di ragazzi prendersela con le fioriere poste di fronte all’abitazione di Mimmo Cosma, conosciutissimo macellaio a Codigoro che molto spesso promuove iniziative benefiche a favore di persone ed associazioni, rimarrà solo un brutto ricordo nella mente di questi giovani. L’episodio è accaduto nella notte di capodanno, mentre camminando lungo via Trento, la decina di giovani fra le quali alcune ragazzine, viste alcune fioriere hanno pensato di strappare i fiori e gettarli sulla strada e nel tetto di una casa vicina. "Siamo stati tutti ragazzi e qualche bravata l’hanno fatta tutti – dice Mimmo –, così dopo aver postato l’immagine delle telecamere di sorveglianza, lì ho invitati a farsi vivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vandali danneggiano le fioriere: "Niente denuncia, si sono scusati"

