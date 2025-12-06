Vandali nel Parco del Delta del Po ignoti danneggiano le attrezzature per la pesca
Atto vandalico nel Parco del Delta del Po. Nella notte tra giovedì 4 e venerdì 5, infatti, ignoti hanno danneggiato l’attrezzatura da pesca utilizzata per il monitoraggio della fauna ittica nel perimetro ferrarese del parco e che era stata ripristinata dopo una serie di furti avvenuta la scorsa. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
