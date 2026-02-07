Curavo mia figlia ma per la preside erano assenze ingiustificate | il prof che ha rischiato il licenziamento

Valerio Di Stefano, insegnante, ha vissuto giorni difficili dopo essere stato accusato di aver lasciato sua figlia a casa senza giustificare le assenze. La preside aveva deciso che si trattava di assenze ingiustificate, rischiando il suo licenziamento. Di Stefano ha però deciso di andare avanti e, alla fine, ha vinto in tribunale. Ora racconta la sua storia, spiegando come ha dimostrato di aver agito nel rispetto delle regole.

Valerio Di Stefano a Fanpage.it racconta il suo caso: “Mi sono state direttamente decretate le assenze ingiustificate, ma ho vinto in Tribunale". E ai colleghi dice: "Imparate a conoscere i vostri diritti".🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Valerio Di Stefano Lorenzo, il collega che ha rischiato tutto per salvarmi: un gesto che ha cambiato per sempre la mia vita. Lunedì 2 febbraio 2026, a Padova, Alessandro Calista, agente del Reparto Mobile di 29 anni, ha raccontato per la prima volta un episodio che gli ha cambiato la vita. “Per accompagnare mia madre in ospedale la preside ha voluto il certificato di nascita”: la denuncia di una prof Una insegnante siciliana denuncia che la preside le ha chiesto il certificato di nascita per accompagnare sua madre in ospedale. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Valerio Di Stefano Argomenti discussi: Curavo mia figlia ma per la preside erano assenze ingiustificate: il prof che ha rischiato il licenziamento; Aiutatemi a curare mia figlia! l'appello di un papà per la bimba malata; Non posso curare mia figlia perché da quattro giorni siamo senza corrente elettrica; Due tragedie in famiglia, la toccante storia di Ergeta Debrovë: non posso permettermi di curare mia figlia. Era intervenuto a difesa della figlia, Gaetano Russo, il panettiere di 57 anni ucciso la notte a Sarno da un cliente facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.