Fiorentina Centrodestra di Palazzo Vecchio alla sindaca Funaro | Si dissoci dagli attacchi a Solomon

Il centrodestra di Palazzo Vecchio esprime solidarietà a Manor Solomon, nuovo calciatore della Fiorentina, e chiede alla sindaca Sara Funaro di dissociarsi dagli attacchi della Sinistra nei confronti del giocatore, cittadino israeliano. Gruppi civici e partiti come FdI, Lega, Forza Italia e Noi Moderati sottolineano l’importanza di mantenere un clima di rispetto e di condannare ogni forma di discriminazione.
I gruppi civici e di centrodestra FdI, Lista Schmidt, Lega, Forza Italia, Noi Moderati a Firenze prendono le distanze dagli attacchi della Sinistra al nuovo calciatore della Fiorentina, Manor Solomon in quanto cittadino israeliano e chiedono che la sindaca di Firenze, Sara Funaro, "si dissoci come noi" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Attacchi a Solomon, netta condanna del Centrodestra: Pessimo clima in città, Funaro si dissoci.
