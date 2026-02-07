cuba non se la passa bene a livello turistico ma meglio inseguire la rivoluzione che svegliarsi sotto trump

La situazione turistica a Cuba peggiora. Negli ultimi dati si vede chiaramente come gli arrivi di visitatori siano diminuiti. La crisi non riguarda solo l’economia, ma anche il settore che fino a poco tempo fa trainava l’isola. Nonostante tutto, molti preferiscono ancora mantenere viva la speranza di una rivoluzione piuttosto che affrontare le conseguenze di politiche più dure, come quelle di Trump. La situazione resta delicata e il governo cerca di rilanciare il turismo, ma i numeri parlano chiaro.

Cuba non se la passa bene. Non che non lo sapessimo, però la lettura degli ultimi dati sugli arrivi turistici nell’ex perla dei Caraibi preoccupa molto. I numeri – diffusi da Onei, l’Istituto nazionale cubano di statistica e ripresi da Ttg Italia – sono sconfortanti: nel 2025 gli arrivi internazionali sull’isola hanno registrato un calo del 18% rispetto all’anno precedente, con soli 1,8 milioni di visitatori accolti, cifra lontana dai 2,6 milioni fissati dal governo e lontanissima dai 4,7 milioni del 2018. Si tratta del peggior dato dal 2002, fatta eccezione per gli anni della pandemia. Lo scorporo del dato aggregato fa luce su chi siano i mercati più in contrazione ovvero Canada (-12,4%), Russia (-29%), Stati Uniti (-22,8%) e Messico (-10,2%). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

