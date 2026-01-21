La moda in Emilia-Romagna non se la passa tanto bene

La moda in Emilia-Romagna attraversa un periodo di difficoltà, riflesso di una situazione più ampia a livello nazionale. Secondo i dati della Regione, la produzione tessile italiana ha registrato un calo del 6,6% nei primi otto mesi del 2025. Questa diminuzione evidenzia le sfide che il settore sta affrontando, richiedendo attenzione e possibili strategie di rilancio.

Così dicono i dati diffusi dalla Regione. Ma da viale Aldo Moro arriva un bando a sostegno delle aziende Non è un gran momento per la moda italiana. Così dicono i dati diffusi dalla Regione Emilia-Romagna, che evidenziamo un calo della produzione tessile a livello nazionale del 6,6% nei primi otto mesi del 2025. Nella nostra regione, basandoci sui dati di Unioncamere, la produzione di moda è diminuita del 4% nel 2025. Il dato riguarda sia le imprese più grandi che quelle più piccole e artigianali. A diminuire sono anche le esportazioni: -2% nel 2024 e -6,9 nei primi sei mesi del 2025 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

L'export di prodotti della moda a Reggio Emilia, secondo l'Analisi Lapam Confartigianato, è cresciuto del 7,1% sul primo semestre 2024, unica provincia della Regione insieme a Bologna a registrare un segno positivo. Nel terzo trimestre del 2025 però nel reg - facebook.com facebook