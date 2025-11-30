Sofia Goggia | Seconda manche meglio della prima ma lontana dal livello che raggiungo in allenamento

In mezzo al bello di Asja Zenere e al meno bello di Lara Della Mae c’è anche Sofia Goggia, che nella seconda manche dello slalom gigante di Copper recupera sette posizioni rispetto alla prima, terminando al 17° posto. Senza infamia e senza lode, in buona costanza. Di fronte ai microfoni della FIS la stella dello sci azzurro analizza le differenze tra le due manche: “ Nella prima manche mi sono sentita imbrigliata, non riuscivo a sganciare le mie leve. Nella seconda le cose sono andate meglio, anche se mi rendo conto di essere lontana dal livello che raggiungo in allenamento. Riparto da Copper con le sensazioni positive che ho sentito nella seconda manche “. 🔗 Leggi su Oasport.it

