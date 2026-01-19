Nel corso di un mese, Bergamo ha registrato 41 denunce relative a violenze e reati connessi al Codice Rosso. Le segnalazioni comprendono maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite e tentativi di violenza sessuale. Questi dati evidenziano l’importanza di interventi tempestivi e di un sistema di tutela efficace per le vittime di reati di natura violenta.

Bergamo, 19 gennaio 2026 – Trenta denunce per maltrattamenti in famiglia, otto per atti persecutori, due casi di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (il cosiddetto revenge porn ) e una tentata violenza sessuale. Sono i numeri che raccontano l’attività della compagnia dei carabinieri di Bergamo tra il 15 dicembre e il 15 gennaio sul fronte dei reati rientranti nel cosiddetto Codice Rosso. Un impegno quotidiano, coordinato dalla Procura di Bergamo, che ha portato all’attivazione immediata delle misure di tutela previste dalla legge, dalla valutazione del rischio per le vittime fino al coinvolgimento della rete antiviolenza del territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Violenze da Codice rosso, dal revenge porn ai maltrattamenti in famiglia: in un mese a Bergamo 41 denunce

Codice rosso, 41 denunce nell’ultimo mese in Bergamasca: “Segnalate gli abusi”

Tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, i carabinieri di Bergamo hanno intensificato le attività legate al

Revenge porn e la legge del Codice Rosso contro la violenza di genere

Il revenge porn rappresenta una delle forme più diffuse di violenza digitale, con il 62% degli italiani che si sente esposto secondo il Garante per la protezione dei dati personali. La legge del Codice Rosso è stata introdotta per contrastare efficacemente questa problematica e tutelare le vittime di violenza di genere, rafforzando la tutela legale e prevenendo abusi online.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Violenze da Codice rosso, dal revenge porn ai maltrattamenti in famiglia: in un mese a Bergamo 41 denunce - I casi gestiti dal 15 dicembre al 15 gennaio dai carabinieri del capoluogo lanciano un nuovo campanello d’allarme sulle violenze domestiche ... ilgiorno.it