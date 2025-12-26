Viale Redi intervento per maltrattamenti in famiglia | arrestato uomo di 36 anni

Nella serata di martedì 17 dicembre, i carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti in viale Francesco Redi a seguito di una richiesta di aiuto per una situazione di presunti maltrattamenti ai danni di una quarantacinquenne italiana.Giunti sul posto, i militari hanno raccolto la denuncia.

