Cross per tutti in centinaia in gara sui sentieri del Bosco Urbano

Centinaia di appassionati si sono dati battaglia sui sentieri del Bosco Urbano nella tradizionale corsa campestre. Il percorso, rivisto e più impegnativo rispetto all’anno scorso, ha attirato molti atleti, che hanno affrontato la sfida con entusiasmo e fatica. La gara si è svolta senza intoppi, con i partecipanti che hanno dimostrato spirito di squadra e determinazione lungo il tracciato.

In centinaia a sfidarsi nella corsa campestre lungo i sentieri del Bosco Urbano, su un percorso rivisto e migliorato rispetto all'itinerario dell'anno passato, impegnativo ma tanto apprezzato dagli atleti. Domenica dalle 9 il polmone verde di via Bottego ospiterà la terza tappa di stagione del Cross per Tutti, il partecipatissimo circuito lombardo di campestre. La prova lissonese sarà l'unica gara prevista in febbraio. L'itinerario del Bosco Urbano è forse quello più amato dai corridori: la sua varietà tra prati e boschi, salite, discese, curve e ostacoli naturali, cambi di pendenza e di direzione rappresenta una sfida ricca di fascino.

