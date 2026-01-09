Atletica il mondo del cross riparte dal Vallagarina | sfide intense in Trentino annunciati i big in gara

Il Cross della Vallagarina, giunto alla 48ª edizione, apre ufficialmente la stagione delle corse campestri in Italia. In programma domenica 11 gennaio in Trentino, questa storica manifestazione attira atleti di livello internazionale che si sfideranno in un percorso impegnativo e suggestivo. Un appuntamento importante per il mondo dell’atletica cross, che conferma la propria tradizione e il ruolo di prestigio nel calendario sportivo.

La stagione riservata alle corse campestri proseguirà domenica 11 gennaio con il Cross della Vallagarina, ormai giunto alla 48ma edizione e diventato una Classica del panorama internazionale. Appuntamento a Villa Lagarina (in provincia di Trento), dove sono stati annunciati atleti di primissimo piano, pronti a darsi battaglia sui pratoni dolomitici. Sul fronte maschile (gara di 8,2 chilometri) spiccano lo spagnolo Younes Kniya, il portoghese Miguel Borges, Hassan Chani dal Bahrain e il burundese Léonce Bukuru. L’Italia risponderà con Enrico Vecchi (terzo dodici mesi fa), Isacco Costa (campione italiano di corsa in montagna) e Marco Fontana Granotto (già tricolore nel cross). 🔗 Leggi su Oasport.it

Cross, si riparte dal Vallagarina; 2026: l’alba di una nuova stagione.

