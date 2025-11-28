Incidente sulla Tangenziale traffico bloccato | 118 e vigili del fuoco sul posto

Salernotoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente sulla tangenziale in direzione Pontecagnano. Il sinistro si è verificato all'interno della galleria di Sala Abbagnano. Quattro le auto coinvolte. I feriti stati trasportati in ospedale dagli operatori del 118. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. Avviate indagini per ricostruire la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

incidente tangenziale traffico bloccatoIncidente in tangenziale, traffico bloccato - Le macchine hanno ricominciato a scorrere regolarmente intorno alle 19 e 55 ... Come scrive udinetoday.it

incidente tangenziale traffico bloccatoCollisione tra veicoli, caos in tangenziale: il traffico torna normale - Si è risolto nel giro di poco tempo l'incidente della mattinata di martedì 25 novembre all'altezza dell'immissione all'ex carbonifera a Mestre, in direzione Trieste, che aveva rallentato la circolazio ... Riporta veneziatoday.it

incidente tangenziale traffico bloccatoScontro trattore-camion in Tangenziale, mezzo agricolo ribaltato: ferito un uomo, traffico bloccato per ore - Scontro tra camion e trattore sulla Tangenziale di Trento, mezzo agricolo si ribalta: traffico paralizzato per oltre due ore, ferito un uomo. Lo riporta nordest24.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Tangenziale Traffico Bloccato